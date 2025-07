Homem cai em cova coberta só com grama; VÍDEO

Um homem de 49 anos caiu dentro de uma cova recém-fechada no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul (DF), depois que o chão cedeu sob seus pés. O buraco estava coberto apenas com grama, e ninguém esperava a armadilha no caminho de volta.

Leia mais: 'Viúva negra': assassinos fazem cova da vítima durante churrasco

Familiares gravaram a cena em que o homem aparece dentro da cova, com os braços erguidos, esperando ser resgatado. Em outro trecho, ele é puxado para fora por quem assistia.