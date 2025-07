Eduardo Bolsonaro diz que Trump 'não joga palavras ao vento'

A mensagem de Trump, segundo uma pessoa com acesso às tratativas, vem como um desdobramento de uma reunião que o presidente americano teve com assessores na semana passada cujo tema foi exclusivamente o cenário político e judiciário no Brasil.

Trump afirmou que o Brasil está fazendo uma "coisa horrível" no tratamento dado a Bolsonaro.

"Eu tenho assistido, assim como o mundo, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo", afirmou Trump em um post na Truth Social.