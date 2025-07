'Patinho feio', Fluminense joga para chegar à decisão

"Isso não quer dizer que o Fluminense não possa chegar a uma final e ganhar uma Copa do Mundo. É difícil? Sim, é difícil, mas é para todo o mundo", acrescentou Renato. "Estou confiando muito no meu grupo, com todo o respeito ao Chelsea. O que eu posso dizer é que vai ser uma partida muito difícil. Não dá para você pensar em quem é o favorito."

"Quando eu falo que é o patinho feio, com todo o respeito a todos os outros clubes, eu falo em termos financeiros, porque a gente tem que viver a realidade. O Fluminense não chega a dez por cento desses grandes clubes em termos financeiros. Então, esses grandes clubes têm todas as condições de contratar os grandes jogadores", afirmou o técnico.

Único brasileiro vivo na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense joga nesta terça-feira (8) para chegar à final. "Patinho feio" nas palavras do treinador Renato Gaúcho, o time tricolor vem fazendo uma campanha surpreendente nos Estados Unidos e busca dar mais um passo, em confronto com o Chelsea.

Com a menor folha salarial entre os quatro semifinalistas -cerca de R$ 15 milhões por mês- e um investimento inferior também ao dos outros clubes brasileiros que estavam na competição, o Fluminense foi sobrevivendo. Com um empate com o Borussia Dortmund, uma vitória sobre o Ulsan HD e um empate com o Mamelodi Sundowns, avançou em segundo no Grupo F.

A classificação com a vice-liderança na chave colocou a formação carioca no caminho da Inter de Milão, vice-campeã europeia. Com um gol de Cano no começo e um de Hércules no final, o time tricolor venceu por 2 a 0. Na sequência, enfrentou o Al Hilal, que havia eliminado o Manchester City, e triunfou por 2 a 1, gols de Martinelli e Hércules.

Chegou, assim, a hora de enfrentar o Chelsea, que jogará pela terceira vez contra uma equipe do Brasil na competição. Derrotada pelo Flamengo na fase de grupos, a formação inglesa vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, em jogo decidido em uma falha de Weverton nos minutos derradeiros.