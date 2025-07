'Não comprei títulos', diz Renato Gaúcho ao exaltar carreira

O técnico Renato Gaúcho rebateu os críticos antes do embate com o Chelsea, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Veja o que disse:

Treinadores

"Os treinadores brasileiros estão mais valorizados pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, pelo trabalho do Abel, do Filipe e do Renato. Os clubes brasileiros fizeram um grande mundial. Infelizmente a gente enfrenta esses poderosos e a alguém tem que passar. Eles voltaram, mas fizeram um bom trabalho aqui também. Espero que os treinadores brasileiros estejam mais valorizados. Estamos resgatando o respeito pelo futebol brasileiro, pelos treinadores".

Formação contra o Chelsea

"Em relação ao esquema que vou colocar em campo amanhã vocês vão ver no momento. Estou conversando com meu grupo, com os líderes, e achamos que foi a melhor forma para neutralizar essas jogadas do Chelsea".

Privilégio de jogar a semifinal