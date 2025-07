Acidente com carrinho elétrico mata casal no Mátria Parque

Duas pessoas morreram na tarde de sábado (5) em um acidente envolvendo um carrinho elétrico no Mátria Parque de Flores, localizado na Rodovia ERS-235, em São Francisco de Paula (a cerca de 113 quilômetros de Porto Alegre), no nordeste do Rio Grande do Sul.

Segundo o registro policial, as mortes ocorreram com a queda de um carrinho elétrico recreativo de aluguel em um dos lagos do parque. Não há informação sobre quem conduzia o carrinho no momento do acidente.

"As circunstâncias do fato serão apuradas no curso do inquérito policial, incluindo a investigação de falhas técnicas, análise de imagens e oitivas de testemunhas", informou a delegada Fernanda Aranha.

Segundo ela, a perícia criminal foi acionada e houve a apreensão do carrinho elétrico. Os corpos das vítimas seguiram para necropsia.