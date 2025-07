Motorista de app cobra R$1.500 em troca de celular esquecido

Viagem por aplicativo foi feita na quinta-feira (3). A passageira pediu o serviço em Niterói, região metropolitana da capital fluminense, para ir do bairro de Santa Rosa a Icaraí. Após o término da corrida, notou que havia deixado o aparelho de telefone no carro.

Um motorista de aplicativo foi preso na sexta-feira (4) no Rio de Janeiro (RJ) por extorquir uma passageira que tinha esquecido o celular no carro dele. O homem cobrou R$ 1.500 para devolver o aparelho.

A passageira tentou contato para resgatar o item, mas não teve retorno. Ela então bloqueou remotamente o aparelho e ativou a função de telefone perdido, informando o número da filha como contato de emergência.

Na manhã de ontem, a mulher passou a receber ligações de um número desconhecido no telefone da filha. A pessoa que ligou afirmava estar com o celular dela e, inicialmente, cobrou R$ 1.500 para devolver, mas os dois negociaram para R$ 1.000.

Mulher acionou a polícia em seguida. Antes de ir ao encontro da pessoa, a vítima comunicou sobre o caso, e policiais foram até o local combinado para a entrega do dinheiro, no bairro de Galo Branco, em São Gonçalo, também na região metropolitana. Lá, encontraram o motorista com o celular dela e o prenderam.