Clínicas de estética reutilizavam materiais ou usavam vencidos

Nas clínicas de Manaus foram encontrados produtos com a data de validade raspada ou apagada. Em uma das clínicas de Teresina, as equipes descobriram que no mesmo local funcionava uma distribuidora de medicamentos que não possuía licença sanitária da Vigilância estadual e nem Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da Anvisa para aquele endereço.

Lá as equipes apreenderam 5.000 ampolas manipuladas. A distribuidora adquiria os produtos de farmácias de manipulação, usando prescrições feitas em nome dos funcionários.

Já as interdições parciais ocorreram em dois estabelecimentos de Manaus, um de Teresina e em outras duas clínicas de Fortaleza. Uma delas oferecia o serviço de plasmaférese, um tipo de terapia hemoterápica na qual o sangue do paciente é coletado, processado por meio de um equipamento automatizado que separa seus componentes e posteriormente reintroduzido no próprio indivíduo.