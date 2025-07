Corinthians não chega a acordo e encerra negociações por Biel

O Corinthians informou, nesta sexta-feira (4), que encerrou as negociações pelo atacante Biel, do Sporting, de Portugal.

O Alvinegro apontou que a diretoria do clube português "não aceitou as condições ofertadas". O Corinthians já tinha bases salariais acertadas com o jogador, que se animou com o projeto para retornar ao Brasil.

O Timão fez duas investidas pelo atacante, ex-Bahia. Em um primeiro momento, buscou contratar Biel por empréstimo e, posteriormente, a compra de parte dos direitos econômicos "dentro de suas possibilidades financeiras".