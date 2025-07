Incêndios florestais ameaçam Atenas e Creta

Especialistas creditam o fenômeno às mudanças climáticas, provocadas sobretudo pela queima de combustíveis fósseis. Há um domo de calor na Europa neste momento, que aprisiona uma grande massa de ar quente vinda da África.

Em um ciclo natural, a energia do sol se refletiria na superfície da Terra e seria absorvida pelas nuvens. O sistema de alta pressão, porém, impede a formação de nuvens, a dissipação do calor e o resfriamento do solo no período noturno. Várias cidades do continente estão convivendo com temperaturas bem acima de 20°C à noite, algumas inclusive flertando com os 30°C.

Também o Mediterrâneo está com sua temperatura superficial elevada, o que piora o problema. Oceanos são responsáveis por compensar cerca de 90% do aquecimento provocado pela atividade humana.