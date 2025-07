Justiça do Rio autoriza cremação de Juliana Marins

A nova autópsia foi realizada na manhã desta quarta-feira (2), no Instituto Médico Legal do Rio. Segundo o Departamento-Geral de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, o exame começou às 8h30 e durou pouco menos de duas horas e meia.

Dois peritos legistas da Polícia Civil conduziram o exame, que foi acompanhado por um perito da Polícia Federal, um assistente técnico da família e pela irmã de Juliana, Mariana Marins. O laudo preliminar deve ser entregue em até sete dias. A precisão do diagnóstico vai depender do estado do corpo e da necessidade de exames complementares.

A homologação da autópsia ocorreu após uma audiência na Justiça Federal na terça-feira (1º), com participação da AGU (Advocacia-Geral da União), da DPU e do governo do estado do Rio.