São Paulo tem menor número de queimadas para junho desde 1998

Além de o clima estar menos seco que no ano passado ?nesta quinta-feira (3), por exemplo, o índice de umidade chegou a 96% na estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em Interlagos, na zona sul paulistana? o governo estadual diz que ações de prevenção na operação SP sem Fogo, que envolve as secretarias e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), e Segurança Pública (SSP), além da Defesa Civil, ajudaram a diminuir a incidência de queimadas.

Durante o período de estiagem, a operação entra na fase vermelha, com intensificação dos trabalhos.

Segundo a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), outra ação para combater as queimadas foi a criação da Sala SP Sem Fogo, no Centro de Gerenciamento de Emergências do governo, que permite monitorar em tempo real focos de calor, direção do vento e umidade do ar. A estrutura auxilia na previsão de cenários críticos e no acionamento rápido de equipes.