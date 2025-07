André Mendonça diz que STF deve 'repensar' a sua competência

"As pesquisas de opinião indicam que há um descrédito da sociedade brasileira em relação às instituições, nós podemos nos fazer de surdos para isso ou fazer uma autocrítica e tentar melhorar para o futuro, esse é o papel da democracia", afirmou.

No mesmo evento, Mendonça defendeu uma reforma administrativa no Judiciário que "enquadre as questões remuneratórias". Magistrados têm que ganhar bem, agentes do Estado têm que ganhar de forma adequada, porém respeitados os parâmetros estabelecidos pelo Congresso Nacional", destacou.

O ministro também reforçou que também é preciso "uma avaliação segura do papel de cada instituição" envolvendo os Três Poderes. "Onde nessa discussão não são as instituições em si que têm que ganhar ou perder, mas é o Estado brasileiro e o povo" que devem ganhar.