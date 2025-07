Sem brasileiros, morte de Juliana seria esquecida, diz pai

Manoel viajou à Indonésia acompanhado de dois sobrinhos assim que soube da notícia de que Juliana havia sofrido a queda na trilha, no dia 20, e permanecia sem resgate. O corpo de Juliana foi resgatado no dia 25 e o pai foi o responsável pelo reconhecimento.

No hospital onde reconheceu o corpo de Juliana, Manoel se reuniu com representantes do governo de Lombok e da polícia e Defesa Civil. Todas as autoridades pediram desculpas, segundo Manoel.

"Mas nem o guia, nem a empresa que vendeu o pacote e nem o responsável pelo parque pediram desculpas. Tivemos uma reunião com eles e, pelo contrário, acham que estão com a razão e que o que aconteceu foi uma fatalidade."