Influenza A é causa de 74% das mortes por síndrome respiratória

Febre alta, tosse, dores musculares, de cabeça e garganta, coriza e desconforto no corpo são alguns dos principais sintomas de influenza A (popularmente conhecida como gripe), que podem variar de acordo com a gravidade da doença. A Srag, assim como pneumonia, é uma das formas mais graves de infecção pelo vírus.

Segundo o levantamento, nas últimas quatro semanas 14,1% dos óbitos por srag foram relacionados ao VSR (vírus sincicial respiratório), 10,2% ao rinovírus, 3,1% ao Covid-19 e 1,3% a influenza B.

Já a prevalência de casos positivos da síndrome no mesmo período foi de 47,7% para vírus sincicial respiratório, 33,4% para influenza A, 20,6% de rinovírus, 1,8% para Covid-19 e 1,1% para influenza B.

Especialmente em crianças pequenas, casos de Srag associados ao vírus sincicial respiratório apresentam uma tendência de diminuição do crescimento em diversos estados do Norte, Nordeste e Centro-Sul do país, mas a incidência de hospitalizações pelo vírus permanece alta na maioria dessas regiões.