Nunes quer pagar R$ 1.000 para GCM que recuperar moto roubada

A partir da aprovação no Supremo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, decidiu incluir as guardas municipais na PEC da Segurança, outro projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados.

Com a decisão da Corte, municípios paulistas começaram a mudar o nome da corporação para Polícia Municipal.

Na cidade de São Paulo, a alteração de nome foi aprovada pela Câmara Municipal em 13 de março. No dia seguinte, a gestão Nunes expôs no centro da cidade uma viatura da corporação com o nome de Polícia Municipal estampado na lataria.