Paulinho treina e mostra condições para enfrentar Chelsea

Poupado do treino desta terça-feira (1º) no campo, Paulinho participou normalmente da atividade desta quarta-feira (2) pela manhã, no CT do Eagles, na Filadélfia (EUA), e se mostrou em condições de jogo para o duelo decisivo do Palmeiras contra o Chelsea, nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

O atacante havia feito apenas atividades na academia e com a fisioterapia nesta terça-feira (01). O jogador segue um cronograma especial para suportar a competição antes de realizar uma nova cirurgia na tíbia direita.

Paulinho convive com dores e tem atuado no sacrifício. Por conta disso, o departamento médico estipulou que o atleta só pode jogar por cerca de 30 minutos em cada partida.