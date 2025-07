Thiago Silva é unânime no Fluminense e tem apoio por seleção

Thiago Silva completa 41 anos no mês de setembro, se "desdobra" em mais de uma função no Fluminense e surpreende pelo alto nível técnico na campanha da equipe no Mundial de Clubes. O defensor tem o apoio do time por um retorno à seleção brasileira.

O zagueiro retornou ao Fluminense em maio do ano passado com a missão de ser o líder do elenco e um jogador que ajuda o técnico em campo. Marcelo e Felipe Melo tinham esse papel no Flu que conquistou a Copa Libertadores no final de 2023, mas o lateral acabou rescindindo e se aposentando, e o volante também se retirou do futebol.

A chegada foi um alívio dentro do clube. Existia a preocupação de não encontrar quem assumisse esse papel, mas Thiago Silva foi o nome certo na hora certa. Ainda mais com a chegada de Renato Gaúcho: eles trabalharam juntos entre 2007 e 2008 no Tricolor.