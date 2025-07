Mundial de Clubes pausa, mas futebol segue nos EUA

O Mundial de Clubes terá dois dias (nesta quarta-feira (02) e nesta quinta-feira (03)) sem jogos, mas os Estados Unidos não vão ficar sem partidas de futebol. As semifinais da Copa Ouro serão realizadas nesta noite.

Estados Unidos x Guatemala e México x Honduras são as semifinais da Copa Ouro. Os jogos serão disputados às 20h e 23h (ambos no horário de Brasília).

As partidas acontecem em estádios que não fazem parte do Mundial de Clubes. Estados Unidos e Guatemala se enfrentam no City Park, em St. Louis, e México e Honduras duelam no Levi's Stadium, em Santa Clara.