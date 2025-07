Empresário organizou 'chuva de dinheiro' para seu funeral; VÍDEO

Darrell Thomas não queria partir sem deixar sua marca, e conseguiu. Durante o funeral do empresário em Detroit (EUA), os céus se abriram, não para receber a alma do morto, mas para derramar notas e pétalas de rosa sobre os moradores.

A polícia foi avisada previamente sobre a chuva de pétalas, mas ninguém mencionou as cédulas. Resultado: o caso agora está nas mãos da Administração Federal de Aviação dos EUA, que quer entender se jogar dinheiro do céu é crime ou só uma herança com estilo.

A polícia local, por sua vez, não abriu nvestigação.

*Com informações do Live 5 News