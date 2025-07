Mulher esfaqueia e mata o ex, que segurava bebê no colo; VÍDEO

Uma mulher de 23 anos esfaqueou o ex-companheiro enquanto ele segurava o filho do casal, de 11 meses, dentro da casa onde ela mora, em Jaboatão dos Guararapes (PE). A cena foi registrada por câmeras de segurança e, segundo a defesa da mulher, o ato foi em legítima defesa. O homem, de 30 anos, teria ameaçado a jovem com faca momentos antes.

Segundo o G1, o crime aconteceu na quinta-feira (26). O vídeo mostra o homem encostando uma faca na ex-companheira durante uma discussão. Mais tarde, já com o bebê nos braços, ele continua confrontando a mulher, que reage com o golpe no peito. Após ser atingido, ele deixa a criança no berço e sai cambaleando da casa. Ele morreu após sofrer parada cardiorrespiratória.