Palmeiras se antecipa e vê valorização de joia no Mundial

O clube paulista sabe que o atacante deve receber sondagens ao final da competição continental. Allan tem 21 anos e 23 partidas pelo Palmeiras - seis delas como titular - além de dois gols e duas assistências.

Allan foi o responsável por colocar o Palmeiras no mata-mata do Paulistão. O primeiro gol do camisa 40 no ano assegurou a vitória contra o Mirassol e, de quebra, a vaga nas quartas de final do Estadual.

Abel Ferreira gosta da versatilidade do "miúdo": "É um jogador com características muito interessantes. Pode jogar como segundo volante, meia-atacante ou ponta, como jogou na equipe B. É um miúdo que se esforça e treina muito", afirmou.