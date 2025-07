Jovem mata pai de namorada após proibição de namoro

De acordo com a Polícia Civil, o jovem vinha se escondendo em diferentes endereços e evitava sair durante o dia para não ser identificado. Ele foi reconhecido por policiais ao comparecer à delegacia por causa de outro processo investigativo.

Um pai de família de 41 anos foi assassinado a tiros ao chegar em casa, em Francisco Sá (MG), após proibir o relacionamento da filha com um rapaz de 19 anos, apontado como autor do crime. O homicídio foi praticado em 27 de janeiro deste ano, mas o suspeito só foi localizado e preso na segunda-feira (30), quase seis meses depois.

Mesmo com as tentativas de fuga e dissimulação, o rapaz foi preso, afirmou a delegada Jennifer Reis. A investigação busca apurar se a filha da vítima teve envolvimento no crime.

*Com informações da RICtv