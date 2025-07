Polícia investiga motorista por arrastar cavalo pelas ruas; VÍDEO

Segundo a prefeitura, o animal já estaria morto no momento em que foi puxado pelo veículo. Após ser descartado num terreno baldio na região de Pinheiros, o corpo foi levado a um veterinário local, que fez o enterro sem perícia prévia, impedindo a confirmação da causa da morte.

Imagens de câmeras de segurança mostram um carro arrastando um cavalo por ruas de Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu em 11 de junho e é investigado pela Polícia Civil como possível crime de maus-tratos.

O motorista já foi identificado, e o delegado afirmou que a apuração busca para esclarecer as circunstâncias do caso. A denúncia foi registrada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.