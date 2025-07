Médico é suspeito de beber vodca em PS do Litoral Paulista; VÍDEO

Um médico foi denunciado por um paciente após supostamente consumir bebida alcoólica momentos antes de iniciar o atendimento no Pronto-Socorro Central de Praia Grande, no litoral de São Paulo. A cena foi registrada no domingo (29), no bairro Vila Guilhermina, e resultou no afastamento imediato do profissional, segundo a prefeitura da cidade, informou o jornal O Globo.

A acusação partiu de Felipe Gomes Hatzopoulos, que aguardava atendimento na unidade de saúde e afirmou ter visto o médico comprando duas doses de vodka numa barraca próxima. Pouco depois, ainda segundo o relato, o profissional retornou ao pronto-socorro usando jaleco branco e passou a atender normalmente.