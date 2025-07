'Me olhou feio' diz aluna que esfaqueou colega; VÍDEO

Segundo a Polícia Civil, a agressora justificou o crime dizendo que a vítima a "olhou feio". A briga teria começado após discussão entre outras adolescentes, amigas das envolvidas. A autora do ataque, que tem histórico de comportamento violento na escola, foi localizada na sexta-feira (27), com apoio da própria mãe, que informou o paradeiro à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij).

Nas imagens que circularam nas redes sociais, a jovem aparece sacando uma faca do bolso e atingindo a colega no chão, enquanto outros estudantes assistem. A vítima foi socorrida e recebeu alta no dia seguinte. A Justiça avaliará se a agressora continuará internada após os 45 dias iniciais de apreensão. As investigações continuam com o depoimento de testemunhas e de envolvidos no caso.