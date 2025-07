STF condena a 17 anos homem que pegou bola autografada por Neymar

Segundo a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), ao ser ouvido pela Polícia Federal, o réu admitiu ter participado da manifestação na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e ingressado no Congresso Nacional.

Ele também teria contato que, no interior do edifício, encontrou a bola de futebol no chão já retirada do recipiente de proteção e que teria se apossado do objeto "para protegê-lo e devolvê-lo posteriormente, pois, naquele momento, as autoridades de segurança impediram a restituição". Ele teria ficado com o objeto por mais de duas semanas.

De acordo com o voto de Moraes, Fonseca Júnior foi identificado a partir de sua apresentação voluntária à Polícia Militar de Sorocaba, em São Paulo, em 28 de janeiro de 2023. Na ocasião, ele contatou policiais militares a fim de devolver a bola de futebol e, após isso, foi conduzido à delegacia da cidade.