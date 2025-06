Bolsonaro é alertado sobre público menor no ato de domingo

Os próprios bolsonaristas que estavam no trio elétrico reconheceram que o protesto estava mais esvaziado em comparação a outros no mesmo local. Em frente ao Masp, o público não chegou a preencher um quarteirão. Do outro lado, na altura da rua Peixoto Gomide, o público se espalhou por cerca de dois quarteirões.

Já a vereadora paulistana Janaína Paschoal (PP) alertou, em rede social, que o esvaziamento do evento revela que Bolsonaro não é a única força da direita e criticou o que chamou de "egocentrismo" do ex-mandatário, apontando que isso tem afastado aliados, inclusive dentro da própria família. Janaína ainda responsabilizou Bolsonaro por parte do “retrocesso político” vivido no país.

O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL no Congresso, disse que o fato de ter sido realizado no fim do mês prejudicou o quórum na avenida. "Acho interessante quem fala que está mais esvaziado. Realmente, é o penúltimo dia do mês, o nosso povo vem sempre pagando passagem, mais as despesas de Uber."

O jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique no mesmo dia, pela Copa do Mundo de Clubes, também pode ter desmotivado alguns, além do início das férias em muitas escolas, segundo Cavalcante.