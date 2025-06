Bolsonaristas promovem ato na Paulista para pressionar STF

"O voto impresso é uma necessidade máxima", disse o deputado federal General Girão (PL-RN).

Um dos manifestantes trazia uma ilustração do deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que se licenciou da Câmara e hoje mora nos EUA, alegando ser alvo de perseguição no país. Ali estavam escritos "fé em Deus" e um obrigado ("thank you very much") ao presidente americano.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, fez uma breve fala no trio elétrico, exaltando ações de Bolsonaro como presidente. "Quero dizer que esse homem fez tudo quando foi presidente. Todas as empresas davam lucro quando ele foi presidente", afirmou Valdemar.