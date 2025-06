Com desenho, criança agradece PM por prisão de estuprador

Com um desenho singelo, uma menina de dez anos expressou gratidão aos policiais militares de Nova Alvorada do Sul (MS) pela prisão de seu padrasto, acusado de violentá-la desde que ela tinha oito anos. No desenho, a criança retratou o homem preso, enquanto ela aparece ao lado de um policial, com corações em volta.

O caso veio à tona na manhã desse domingo (29). Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência de estupro de vulnerável no hospital da cidade. A mãe da vítima relatou ter flagrado o companheiro, de 33 anos sem roupa íntima, apenas com um blusão aberto, segurando a menina no colo.