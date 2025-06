Pai de Juliana Marins lembra viagens em família e cita Belchior

A família visitou todas as capitais do Nordeste e outras regiões turísticas brasileiras, como o Jalapão, no Tocantins, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Bonito, no Mato Grosso do Sul, e Gramado, no Rio Grande do Sul.

"Procurávamos sempre os hotéis mais baratos, comíamos em fast foods, porque o importante era estarmos juntos", escreveu.

A família - Manoel, Estela, Juliana e a irmã Mariana - também conheceu a Europa.