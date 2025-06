Governo prepara PL para garantir orçamento fixo para federais

A Constituição prevê autonomia financeira às universidades.A realidade mais próxima disso está nas universidades estaduais de São Paulo (USP, Unicamp e Unesp), financiadas desde 1989 por uma parcela fixa da arrecadação do ICMS; especialistas apontam que isso é um dos fatores que mais explicam o sucesso da qualidade do ensino e pesquisa dessas instituições.

Garantir a autonomia financeira de fato é um sonho antigo dos dirigentes do sistema federal. As verbas das instituições federais dependem da aprovação anual do orçamento pelo Congresso e, com isso, variam ano a ano.

As rubricas das federais têm sido reduzidas desde a crise financeira de 2015, ainda no governo Dilma Rousseff (PT), passando pelos governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). No governo do ex-capitão, as verbas chegaram a níveis negativos recordes (após a expansão do sistema iniciada em 2007, no segundo mandato de Lula).