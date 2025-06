Veja o resultado da Quina de São João; prêmio milionário

Segundo a Caixa, se houver apenas um ganhador e ele aplicar integralmente o valor do prêmio na caderneta de poupança, receberá R$ 1,7 milhão de rendimento no primeiro mês.

Até quando é possível sacar a premiação da quina de São João?

O apostador tem até 90 dias para sacar o prêmio. Caso não o faça, a pessoa perde o direito ao dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Onde retirar o prêmio?

O ganhador de prêmio bruto até R$ 2.428,80 pode sacar o dinheiro em qualquer casa lotérica credenciada, com apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. A partir desse valor, o saque ocorre apenas em uma agência da Caixa. Se a premiação for maior que R$ 10 mil, pode haver prazo mínimo de dois dias úteis para o dinheiro ser disponibilizado.