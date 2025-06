USP vai oferecer 11,1 mil vagas nos processos seletivos de 2026

As inscrições para a Fuvest 2026 vão de 18 de agosto a 7 de outubro. A primeira fase será aplicada em 23 de novembro, e a segunda fase, em 14 e 15 de dezembro. O processo seletivo do Enem USP deve abrir em novembro. O edital do Provão Paulista será divulgado no segundo semestre.

Mudança na Fuvest

A partir do vestibular de 2026, a Fuvest deixará de exigir exclusivamente a redação dissertativo-argumentativa e passará a aceitar diferentes gêneros textuais. O candidato poderá escolher, entre as opções sugeridas na proposta, formatos como carta, crônica, discurso, roteiro, entre outros.

A estrutura da prova será mantida: a primeira fase continua com 90 questões de múltipla escolha, e a segunda fase terá, no primeiro dia, a redação e dez questões dissertativas de português; no segundo, 12 questões específicas, de acordo com a carreira escolhida.