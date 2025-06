RS já tem 5 mortos e 155 cidades afetadas pelas chuvas

O Rio Grande do Sul chegou, na quarta-feira (25), ao registro de cinco mortes relacionadas às chuvas que atingem o estado. Segundo a Defesa Civil, o número de municípios afetados também aumentou, com 155 cidades reportando ocorrências causadas pelos temporais. Mais de 9 mil pessoas estão desalojadas, e há uma pessoa desaparecida.

Diante do cenário crítico, a Defesa Civil emitiu novo alerta para a possibilidade de chuvas mais intensas a partir desta quinta-feira (26). O aviso prevê a chegada de frente fria associada a um sistema de baixa pressão, o que pode provocar temporais em diversas regiões.

As áreas com maior risco, segundo o órgão, incluem o Norte, Nordeste, Serra, além de partes do Noroeste, Vales e Litoral Norte do estado. Nessas regiões, os volumes de chuva podem variar entre 20 e 60 milímetros por dia, com acumulados pontuais que podem ultrapassar os 70 mm, especialmente nas proximidades da divisa com Santa Catarina.

Para a metade Sul e a Região Metropolitana de Porto Alegre, a previsão é de ventos moderados na madrugada e manhã de quinta, com rajadas que podem chegar a 35 km/h, estendendo-se para outras regiões ao longo do dia.