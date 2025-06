Lula sanciona CNH Social e veta toxicológico para A e B

O presidente Lula (PT) sancionou nesta sexta-feira (27) uma alteração no Código de Trânsito que autoriza a destinação de recursos arrecadados com multas para custear a habilitação de condutores de baixa renda.

O teste segue obrigatório nas categorias C, D e E (transporte de cargas e passageiros).

As mudanças não estão limitadas ao custeio da CNH Social. O texto determina que a verba proveniente das multas seja aplicada exclusivamente em engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização, educação para o trânsito e o custeio do processo de habilitação de motoristas inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) do governo federal.

O cadastro é um instrumento governamental brasileiro de coleta de dados e informações para identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país e incluí-las em programas de assistência social.