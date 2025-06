Número de filhos por mulher cai; brasileiras são mães mais tarde

"Esse processo começou na região Sudeste, nas unidades da federação mais desenvolvidas, nas áreas urbanas e na população de nível de escolaridade maior, depois foi se espalhando pelo Brasil. Essa diferença diminuiu bastante, como se pode observar com a convergência dessas taxas, mas ainda existe", afirmou gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE, Izabel Marri. "Então, o Norte ainda está num momento anterior ao que já passaram o Sudeste e o Sul do Brasil, em termos de queda da fecundidade."

Entre unidades federativas, a idade média de fecundidade mais alta foi registrada no Distrito Federal (29,3 anos), e a mais baixa, no Pará (26,8 anos). São Paulo, estado mais populoso, registrou idade média em 2022 de 28,9 anos. Em seguida estão Minas Gerais e Rio de Janeiro, ambas com 28,5 anos.

No mesmo recorte, as maiores proporções de mulheres entre 50 a 59 anos que declararam ao IBGE não ter filhos foram registradas no Rio de Janeiro (21%), em São Paulo (17,9%) e no Ceará (17,5%). As três menores, por outro lado, em Tocantins (11,8%), Rondônia (12,7%) e Santa Catarina (12,8%).