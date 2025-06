STF vota por responsabilizar redes por conteúdo ofensivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (26), para permitir a responsabilização de redes sociais e plataformas digitais pela não remoção de conteúdos ofensivos após solicitação da vítima, mesmo sem ordem judicial. Com o voto do ministro Kassio Nunes Marques, o placar ficou em 8 a 3.

A decisão foi tomada no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, em dois casos com repercussão geral, isto é, a decisão valerá como referência para todos os tribunais do país. A Corte começou agora a discutir como aplicar a nova interpretação.