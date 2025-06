PCC se expande e atua em 28 países, incluindo Portugal

Um exemplo citado pelo promotor da crescente parceria da facção paulista com criminosos estrangeiros é a apreensão, em março, de um submersível com 6,5 toneladas de cocaína, próximo ao território português dos Açores. Havia três brasileiros, um colombiano e um espanhol na tripulação. O submersível teria zarpado do Amapá.

O Gaeco também já recebeu informações que apontam para a tentativa de abertura de uma nova rota de tráfico de cocaína, agora através do Caribe. O indício mais forte disso seria a passagem do traficante Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, na República Dominicana e no Panamá -informação que foi repassada ao Gaeco por serviços de inteligência estrangeiros, segundo o promotor.

Tuta era considerado um dos principais líderes do PCC em liberdade até sua prisão na Bolívia, no mês passado. Investigações também têm apontado, há alguns anos, a presença de outras lideranças do PCC no país.