Ex-lateral do Flu é encontrado morto aos 39 anos

Ele ficou marcado por ter disputado vaga com Marcelo no começo da carreira. Quando deixou o sub-17 para o sub-20, abriu espaço para o então rival conseguiu trilhar o caminho que o levou ao Real Madrid e à seleção brasileira

"Tínhamos um lateral-esquerdo de boa qualidade no sub-17, o Ulisses, que subiu para o sub-20. Chegou a atuar no profissional, mas acabou se perdendo no processo, e abriu a vaga para o Marcelo ir para o sub-17", recordou Antônio Garcia, diretor executivo da base do Tricolor, ao UOL, em 2023.

Morte

Ulisses morava em São Gonçalo. Nos últimos anos, estava em recuperação da dependência química e fazia parte de um projeto social na região. A informação sobre a morte foi publicada, inicialmente, pelo "ge".

O ex-lateral vivia com a renda conquistada ao ajudar uma escolinha de em algumas peladas que disputava aos sábados. Ele teve uma conversa com o UOL em 2023, pouco após Marcelo ser anunciado pelo Tricolor.