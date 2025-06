Vento empurra água gelada do Guaíba para dentro das casas; VÍDEO

No bairro Praia de Belas, ao menos duas árvores foram derrubadas pelo vendaval e há pontos sem luz.

O vento também fez a água avançar sobre uma parte do centro de treinamentos do Internacional, que fica à beira do Guaíba. O estádio Beira-Rio fica do outro lado da rua Edvaldo Pereira Paiva, que funciona como um dique para proteger trechos dos bairros Praia de Belas e Menino Deus.

Não há expectativa de alagamentos semelhantes aos de maio de 2024 na capital gaúcha, quando o nível subiu ao recorde de 5,35 metros, mas a água já invadiu casas no bairro Arquipélago e causou pontos de alagamento.