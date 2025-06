Suspeito de matar delegado é preso em São Paulo, diz Deic

"A função dela nesse crime é fornecer armamento mediante pagamento [de aluguel] e comprar os objetos que são roubados por essas equipes de ladrões. Então, ela faz parte já da investigação da morte do doutor Belarmino porque ela forneceu arma, ela forneceu os capacetes, a bag. E ela, talvez, tenha comprado o celular dele", disse Marcel Druziani, delegado titular do 11° DP (Santo Amaro), quando da prisão.

Belarmino trabalhava no 11° DP (Santo Amaro). No dia do crime ele estava de folga. Os criminosos que participaram do ataque estavam em motocicletas.

Câmeras de segurança filmaram o momento da morte do delegado. Ele andava pela rua quando um motociclista, que havia estacionado ao lado de uma caçamba, vai até ele e aponta uma arma. Em seguida, ele parece tomar a arma do policial e dispara contra o agente, que tenta correr, mas é atingido e cai na rua poucos metros depois da caçamba.