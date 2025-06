Perfil investigado com críticas a delação é vinculado a Mauro Cid

Um documento enviado pela Meta ao STF (Supremo Tribunal Federal) mostra que o perfil no Instagram @gabrielar702 foi aberto em 19 de janeiro de 2024 em email vinculado ao tenente-coronel Mauro Cid.

O email maurocid@gmail.com foi criado pelo militar em 2005, no início de sua carreira como oficial do Exército. O mesmo endereço já foi citado em outras investigações contra o tenente-coronel, como a da venda dos presentes de Estado recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A resposta da Meta, que é proprietária da plataforma, reforça a suspeita de que Mauro Cid era o dono do perfil na rede social que manteve contato com o advogado Luiz Eduardo Kuntz sobre detalhes de sua delação premiada com a Polícia Federal.