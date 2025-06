Cuidado multidisciplinar ao idoso

A Otorrino Geriatria do IOU (@instituto_iou) foi criada para responder a um dos maiores desafios da saúde pública: o envelhecimento populacional. Com um modelo multidisciplinar e humanizado, o serviço para pacientes do SUS integra otorrinolaringologistas, geriatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e outros profissionais.

O objetivo é cuidar do idoso com segurança, agilidade e empatia, enfrentando problemas como zumbido, surdez, distúrbios da deglutição, tontura e perda de olfato, com foco na funcionalidade e autonomia.