Trump faz pronunciamento ao vivo sobre ataque dos EUA ao Irã

“Nesta noite, posso dizer ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas”, declarou Trump, em sua primeira manifestação pública desde a operação.

Em pronunciamento solene na noite deste sábado (21), diretamente do Hall da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como um “sucesso militar espetacular” os ataques aéreos conduzidos pelas Forças Armadas americanas contra três instalações nucleares do Irã.

"Ou haverá paz, ou haverá tragédia para o Irã. Que cessem os ataques que nós vimos nos últimos oito dias. Hoje, foi o dia mais difícil de todos e talvez o mais letal. Mas se a paz não vier rápido, nós continuaremos atacando com precisão, habilidade e velocidade", continuou.

Trump fez o pronunciando acompanhado do vice-presidente JD Vance, pelo secretário de Estado Marco Rubio e pelo secretário de Defesa Pete Hegseth, em demonstração de unidade do alto escalão do governo diante do agravamento da crise no Oriente Médio.

Mais cedo, em publicação na rede Truth Social, o presidente já havia antecipado os resultados da ofensiva: