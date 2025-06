Bandido invade casa e faz família refém em SP

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (20) após invadir uma casa e manter família refém no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Entre as vítimas estava um jovem de 19 anos com autismo, que ficou trancado sozinho num dos cômodos por horas.

Agentes do 5º Batalhão da PM libertaram três pessoas, mas o jovem com autismo permaneceu em poder do invasor, que resistia em se entregar. O GAET (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado para negociar a rendição. Com a ajuda do irmão do suspeito, chamado ao local pela polícia, o criminoso se entregou sem resistência e libertou o jovem.

Segundo a PM, uma das vítimas chegou a ser amarrada, mas ninguém ficou ferido. O homem foi levado sob custódia e o caso será investigado pela Polícia Civil.