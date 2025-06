Estudante que se filmou violentando mulheres é condenado

A Justiça do Reino Unido condenou o estudante chinês Zou Zhenhao, 28, à prisão perpétua, com um mínimo de 24 anos de cadeia, pelo estupro de dez mulheres em Londres e em seu país de origem.

Os crimes aconteceram entre 2019 e 2023, segundo a investigação. Três das vítimas prestaram depoimentos durante a audiência de sentença. Uma das mulheres disse ter sido "consumida pelo terror, confusão, raiva e vergonha" após recuperar a consciência.

A juíza Rosina Cottage, durante audiência, afirmou que o estudante era um "jovem brilhante", que usava de disfarce charmoso para esconder ser um predador sexual sem qualquer compreensão do significado da palavra consenso, de acordo com a BBC. Segundo a magistrada, Zou tratou as mulheres como brinquedos sexuais em campanha de estupro planejada.

Zou era estudante de engenharia mecânica no University College de Londres na época dos estupros. Ele é natural de Dongguan, na província de Guangdong, no sudeste da China.

O alvo do chinês eram mulheres que ele conheceu na comunidade estudantil, bem como por meio de redes sociais e sites de namoro. A polícia afirmou que todas as suas vítimas seriam chinesas.