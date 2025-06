Evento tem bandeiras de Israel e Tarcísio cantando louvor; VÍDEO

Cercado por seguranças, alguns também com camiseta do evento, Tarcísio não falou com jornalistas.

Subiu no trio Demolidor, onde o apóstolo Estevam Hernandes fica. Ali se reuniu com o ministro André Mendonça e os prefeitos de São Paulo e de Sorocaba.

Aos jornalistas, o prefeito de São Paulo lembrou que a marcha completa 33 anos. "É a idade de Cristo", disse.

Entre os pedidos que afirmou que faria, Nunes disse que pediria mais esperança.

No embalo de sete trios elétricos com músicas evangélicas e frases de orações diferentes, a 33ª edição da Marcha de Jesus de São Paulo começou pouco depois das 10h.

A cabeleireira Jéssica Campos, 33, chegou antes das 9h com um grupo de Caieiras, na Grande São Paulo e estava ansiosa pela caminhada que para ela começou na avenida Tiradentes, em frente a praça coronel Fernando Prestes.

"É a terceira vez que a gente vem, e sempre uma alegria", disse ela, que afirmou colecionar camisetas do evento.

A deste ano, a cabeleireira afirma ter pagado R$ 30, mas se tivesse comprado com o ambulante Jefferson Batista, 53, teria pagado mais barato. Pouco antes de a marcha começar, ele já havia baixado o preço para R$ 20.

"Tá bom de vender, mas a concorrência é grande", disse.