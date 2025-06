Sistema de reconhecimento facial fez 1.153 foragidos serem presos

Em seis meses de operação, o sistema do Smart Sampa, programa de câmeras de monitoramento e reconhecimento facial da Prefeitura de São Paulo, levou à prisão de 1.153 foragidos da Justiça.

Além disso, o sistema errou em 23 casos que terminaram na delegacia. Por falta ou problemas com documentos, as pessoas foram liberadas após verificação no distrito policial. Outras 11 foram liberadas no local da abordagem após a conferência de identidade.

Segundo a prefeitura, as chamadas inconsistências no reconhecimento representam 1,86% de todas as ações de reconhecimento feitas no período. Os erros se concentraram em dezembro de 2024 (9) e janeiro deste ano (8). Em fevereiro, houve uma nova calibração no sistema, e o nível de confiança passou de 90% para 92%. Com isso, os casos de erro caíram para 1 ou 2 por mês.

Números do Smart Sampa