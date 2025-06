Advogados que mandaram matar clientes por R$15 mi: o que se sabe

Hércules e Fernanda mantinham pouca presença pessoal nas redes sociais. Mas divulgavam conteúdos institucionais no perfil oficial do escritório. A conta no Instagram da Barroso Sociedade de Advogados tem 20,6 mil seguidores. A última publicação, feita há 16 semanas, mostra uma foto de um trabalho de pós-graduação com a legenda: "É preciso sempre estudar, continuar se aperfeiçoando".

Após a prisão, internautas passaram a comentar nas postagens antigas do escritório. "Como eu vou me dar ao trabalho de estudar cinco anos, fora a pós, para acabar com a minha carreira, vida, status, família por causa de tanta maldade?", escreveu uma internauta. Outro comentou: "A que ponto a advocacia chegou: ganância e status. Conseguiram os dois".

A OAB acompanha o caso. Não havia registros públicos de infrações disciplinares em nome dos advogados até a data da prisão.