No Rio, motorista é baleado e passageiro assume a direção; VÍDEO

Durante intenso tiroteio entre traficantes e a polícia civil do Rio de Janeiro, um passageiro assumiu o volante de um ônibus após o motorista ser atingido por um disparo. O caso aconteceu na última terça-feira (10), na Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Marcelo Silva Marques, de 54 anos, conduzia o coletivo quando foi baleado no braço, em meio a uma troca de tiros provocada por uma operação policial para prender 44 integrantes do Terceiro Comando Puro, facção que domina o tráfico no Complexo de Israel. Os criminosos reagiram atacando veículos que passavam pela região.